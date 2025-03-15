Жертвами взрыва Латакии в Сирии стали три человека

Сильный взрыв неизвестного происхождения разрушил четырехэтажный жилой дом в сирийской провинции Латакия. Об этом со ссылкой на заявление властей муниципалитета сообщило агентство Al-Araby .

По предварительным данным, под завалами погибли три человека. Не менее 12 получили ранения различной степени тяжести.

Власти уточнили, что детонация произошла в южном районе Рамл. На место выехали команды гражданской обороны для разбора завалов и поиска выживших людей. Причины взрыва пока установить не удалось.

На минувшей неделе в сирийской провинции Латакия новые правительственные войска провели массовые расстрелы среди мирного населения. По предварительным данным, общее число жертв составило более тысячи человек, большая часть из которых — женщины и дети.

Причиной озлобления нового правительства Сирии стали протесты бывший военных армии экс-президента страны Башара Асада, которые отказались принять новые власти.

В Латакии проживает религиозное меньшинство — алавиты, к которому принадлежит семья бывшего лидера страны. Поэтому новое руководство решило провести масштабную зачистку.