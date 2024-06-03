Жертвами ударов Израиля по окрестностям Алеппо стали несколько человек

Жертвами израильской атаки на окрестности города Алеппо в Сирии стали несколько человек. Об этом сообщило оборонное министерство страны, передало РИА «Новости».
Израиль совершил воздушную атаку на сирийский город примерно в 02:00 с юго-востока, отметили в сирийском минобороны.
«В результате агрессии несколько человек погибли, нанесен некоторый материальный ущерб», — говорится в сообщении.
В апреле ВВС Израиля осуществили удары по южной и центральной части сектора Газа. Из-за случившегося погибли 15 мирных палестинцев. Израильские войска атаковали лагеря беженцев Нусейрат, Хан-Юниса и Рафаха. Среди жертв есть женщины и дети.