Жертвами ударов арабской коалиции в Йемене стали 20 человек

РИА «Новости»: в Йемене при ударах арабской коалиции погибли 20 человек

В провинции Эд-Дали на юго-западе Йемена 20 человек погибли в результате авиаударов арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по позициям Южного переходного совета. Об этом сообщил РИА «Новости» источник во властных структурах провинции.

«Самолеты коалиции нанесли около 12 авиаударов по военной технике в районах Зубайд, Аз-Занд и Джахаф в провинции Эд-Дали. На машинах перевозилось оружие и боеприпасы, контрабандно доставленные из временной столицы Адена. В результате авиаударов погибли 20 человек, включая женщин и детей», — отметил источник.

Официальный представитель арабской коалиции, поддерживающей международно признанные власти Йемена, Турки аль-Малики заявил в социальной сети Х, что силы коалиции в координации с правительством Йемена утром в среду нанесли ограниченные превентивные удары по позициям Южного переходного совета в провинции Эд-Дали. Цель ударов — предотвратить военные действия, которые могли бы привести к эскалации конфликта и угрозе безопасности и стабильности.

Аль-Малики сообщил, что около полуночи лидер ЮПС Айдарус аз-Зубейди собрал большие силы, оснащенные бронетехникой, тяжелым и легким вооружением, а также боеприпасами. Эти силы выдвинулись из военных лагерей Хадид и ас-Сульбан в сторону провинции Эд-Дали.

Он посоветовал жителям держаться подальше от военных лагерей в Адене и Эд-Дали и не приближаться к скоплению военной техники ради собственной безопасности.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Огненная вершина» и атаковала высокопоставленных чиновников палестинского движения ХАМАС в Катаре. В Госдуме назвали удары Израиля по жилым кварталам в Дохе варварством, демонстрирующим пренебрежение к нормам международного права.