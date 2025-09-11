Атаку Израиля на Катар назвали варварством

Атака военных Израиля на Катар является варварством, ставшем демонстрацией пренебрежения к нормам международного права. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.

По его словам, варварским израильским ударом по жилым кварталам в Дохе потрясен весь мир.

«Руководство Германии, Франции, Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже выразили возмущение действиями Израиля. Это вопиющее нарушение территориальной целостности и суверенитета Катара, серьезная угроза региональной безопасности и пренебрежение нормами международного права», — сказал Бабаков.

Депутат добавил, что удар по жилым зданиям поставил под угрозу жизни иностранных резидентов и самих катарских граждан.

«Вместе со странами Глобального Юга Россия последовательно выступает за многополярное и справедливое мироустройство, основанное на уважении суверенитета, равенстве и верховенстве международного права», — сказал он.

Ранее премьер Катара Аль-Тани призвал судить Нетаньяху за атаку на Доху.