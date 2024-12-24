Израиль признался в убийстве лидера ХАМАС Хании

Наряду с этим, Кац пригрозил йеменским хуситам, которые продолжают совершать выпады в сторону Израиля.

«Сейчас, когда хуситские террористы запускают ракеты по Израилю, я хочу донести до них простую мысль: мы уничтожили ХАМАС, мы уничтожили „Хезболлу“ и разрушили Иранские ракетные производства. <…> Мы ударим по стратегической инфраструктуре хуситов и обезглавим их лидеров. Точно так же как мы это проделали с Ханией, Синваром и Насруллой в Тегеране, Газе и Ливане — мы сделаем это в Ходейде и Сане», — заявил Кац.

Глава ХАМАС погиб в конце июля в результате удара по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Удар нанесли после того, как Хания принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.