Жертвами цепной аварии с автобусом в Турции стали 11 человек

В Турции в крупном ДТП погибли 11 человек и около 30 были ранены

Крупное ДТП произошло на юго-востоке Турции. Погибли 11 человек, около 30 получили ранения, сообщил телеканал Halk TV со ссылкой на губернатора Мерсина Али Гамзу Пехливана.

«Пехливан объявил, что 11 человек погибли и 30 получили ранения в результате цепной аварии (столкновения с участием нескольких автомобилей — прим. ред.) на автомагистрали, согласно первым данным», — передал телеканал.

Авария произошла в городе Мерсин, сообщило ранее в соцсетах издание Aykırı. На трассе Мерсин — Адана столкнулись пассажирский автобус, направлявшийся в город Диярбакыр, грузовик, который следовал по противоположной полосе, и несколько легковых автомобилей. Автостраду полностью перекрыли для движения в обе стороны.

Полиция уже начала расследование.

Ранее автобус со школьниками, направляющийся из города Ортаджа в столице области Мугла, съехал в придорожную канаву на юго-западе Турции. Водитель не справился с управлением. В результате ДТП 22 ученика получили ранения различной степени тяжести, а также пострадали два учителя и сам шофер.