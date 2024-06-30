Жертвами трех терактов в Нигерии стали 18 человек

Террористы-смертники в городе Гвоза в Нигерии устроили взрывы на свадьбе, похоронах и в больнице. Погибли 18 человек, ранены как минимум 30, сообщило Reuters со ссылкой на местное агентство по чрезвычайным ситуациям.

Атака произошла в штате Борно. Там действует группировка, борющаяся с влиянием Запада. При этом, по информации СМИ, ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за атаки. Все три нападения совершались по отдельности.

Среди погибших есть дети и беременные.

По данным некоторых СМИ, пострадавших больше — как минимум 48. Нигерийская газета Punch информировала о том, что только при взрыве бомбы на свадьбе в Борно погибли шестеро и получили травмы 15 человек. Взрыв в больнице прогремел еще через несколько минут, а позже еще один раздался на похоронах.

У многих пострадавших — переломы черепа, рук и ног, ранения брюшной полости.

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