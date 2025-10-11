Четыре человека погибли и 12 получили ранения при стрельбе в городе Лиланд в США

Около полуночи в городе Лиланд, штат Миссисипи, произошла стрельба. Четыре человека погибли, 12 ранены, сообщил CBS News мэр города Джон Ли.

По данным телеканала, стреляли на главной улице Лиланда, куда в пятницу съехались люди на матч выпускников школы Leland High School. Они должны были выступить против школы Charleston High School.

Мэр сообщил, что четырех пострадавших вертолетом доставили в местные больницы, данных об их состоянии пока нет. Задержать стрелявших не удалось, правоохранители расследуют произошедшее.

На прошлой неделе в Сиднее мужчина открыл стрельбу по автомобилям из окна дома. В результате беспорядочной стрельбы пострадали 17 человек. Стрелявшего задержали на месте преступления.