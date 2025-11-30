Жертвами стрельбы на вечеринке в Калифорнии стали четыре человека

В результате стрельбы в городе Стоктон в штате Калифорния погибли четверо, еще десять человек пострадали. Об этом сообщил телеканал CBS .

Стрельбу открыли вечером 29 ноября в магазине мороженого. Среди погибших есть дети.

«Из 14 пострадавших четверо погибли, подтвердили сотрудники офиса шерифа», — отметил телеканал.

Заместитель мэра города Джейсон Ли рассказал, что ЧП произошло на вечеринке в честь дня рождения ребенка, но позже офис шерифа опроверг эту информацию. По его данным, речь шла просто о «семейной встрече».

Подозреваемый скрылся с места преступления, его разыскивает полиция.

Ранее в США неизвестный напал на нацгвардейцев возле Белого дома. Прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро заявила, что правоохранители задержали 29-летнего жителя штата Вашингтон. Афганец проживал в Беллингхеме с женой и пятью детьми. Два нацгвардейца получили ранения, они находятся в критическом состоянии.