Появились новые детали о подозреваемом в стрельбе у Белого дома

Прокурор Пирро: подозреваемый в стрельбе у Белого дома жил с женой и 5 детьми

Подозреваемому в нападении на нацгвардейцев возле Белого дома 29 лет. Он жил в штате Вашингтон с женой и пятью детьми. Об этом заявила в четверг прокурор столичного округа Колумбия Джанин Пирро, сообщило РИА «Новости» .

«Подозреваемый был идентифицирован как 29-летний афганец Рахманулла Лаканвал… Он проживал в Беллингхеме, штат Вашингтон, с женой и, по нашим данным, с пятью детьми», — сказала она на пресс-конференции.

Стрельба случилась в среду около 15:00 (23:00 мск) рядом с резиденцией президента США Дональда Трампа. Полиция Вашингтона сообщила о задержании подозреваемого. Два нацгвардейца получили ранения и находятся в критическом состоянии.

25 ноября Трамп заявил, что Вашингтон — абсолютно безопасный город, где за полгода не произошло ни одного убийства.

Трамп выступил с телеобращением после стрельбы вблизи Белого дома Президент заявил, что военных расстреляли в упор из засады. По подозрению в этом преступлении задержан гражданин Афганистана, который прибыл в США в сентябре 2021 года. В связи с инцидентом власти намерены усилить контроль за въездом в страну тех, кто прибыл из республики после вывода американских военных. Также американский лидер приказал выслать мигрантов, прибывших в страну незаконно.