Жертвами столкновения корабля с мостом в Нью-Йорке стали два человека

Два человека погибли из-за столкновения мексиканского парусника с Бруклинским мостом. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на власти Нью-Йорка.
ЧП случилось в ночь на воскресенье по московскому времени.
«В результате погибли два человека», — написали авторы материала.
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что по меньшей мере 19 из 277 членов экипажа получили травмы. Четыре человека серьезно пострадали. Полиция назвала предварительной причиной столкновения техническую неисправность.
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