При столкновении корабля с мостом в Бруклине пострадали 19 человек

Минимум 19 из 277 членов экипажа пострадали при столкновении мексиканского корабля с Бруклинским мостом в Нью-Йорке. Об этом сообщил мэр Эрик Адамс, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Девятнадцать человек пострадали, четверо — серьезно», — заявил он на пресс-конференции.

Возможной причиной ЧП назвали техническую неисправность.

О столкновении судна с Бруклинским мостом стало известно 18 мая. Когда корабль врезался в переправу, одна из мачт рухнула на палубу, несколько членов экипажа получили травмы. Сам мост в результате столкновения не пострадал.

Парусник построили в 1982 году. Он находился в Нью-Йорке в рамках рекламной кампании фестиваля, посвященного 250-летию Соединенных Штатов.