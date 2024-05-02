Жертвами сильнейшего наводнения на юге Бразилии стали 10 человек | 360°

Мир 02 мая 2024, 10:26 Жертвами сильнейшего наводнения на юге Бразилии стали 10 человек Reuters: при наводнении в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул погибли 10 человек Unsplash

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В штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии из-за проливных дождей произошло наводнение. Более 20 человек пропали без вести, 10 жителей погибли. Губернатор Эдуардо Лейте попросил помощи федеральных властей, сообщило агентство Reuters.

«Мы переживаем в Риу-Гранди-ду-Сул худший момент, худшую катастрофу в нашей истории. То, что сейчас происходит в Риу-Гранди-ду-Сул, абсолютно абсурдно и чрезвычайно серьезно. И, к сожалению, будет еще хуже», — сказал он.

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Эдуардо Лейте обратился к президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве и попросил оказать штату помощь в ликвидации последствий наводнения. По его словам, потоки воды после сильных дождей размыли дороги, разрушили мосты, изолировали несколько городов. Губернатор сообщил, что погибли 10 человек, еще 21 жителя объявили пропавшими без вести.

Масштабные наводнения спрогнозировали в Китае. Ученые подсчитали, что грунт почти под половиной городов страны проседает со скоростью более трех миллиметров в год. Один только Шанхай опустился на три метра за столетие. RT показал потоки воды, затопившие провинцию Цзянсу в 2022 году.