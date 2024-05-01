Ученые заявили о погружении крупных городов Китая под воду | 360°

Мир 01 мая 2024, 17:21 Ученые заявили о погружении крупных городов Китая под воду Science: крупные города Китая медленно уходят под воду Huang Guobao/XinHua / Global Look Press

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Около 50% крупных городов Китая медленно погружаются под воду. Местные жители могут столкнуться с наводнениями, говорится в исследовании, которое опубликовал научный журнал Science.

Согласно оценке специалистов, 45% территорий мегаполисов в КНР оседают быстрее, чем на три миллиметра в год, еще 16% опускаются со скоростью более чем 10 миллиметров в год. Например, Шанхай продолжает оседать, хотя за последние 100 лет он уже опустился примерно на три метра.

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Особенно пострадали Пекин и Тяньцзинь. Решение проблемы может заключаться в контроле за добычей подземных вод, отметили авторы статьи.

В августе 2023 года китайские чиновники стали жертвами ликвидации последствий наводнений. Погибшим признали в том числе заместителя мэра города Шулань Ло Сюйдуна.