При пожаре в торговом центре в Ираке погибли 63 человека. Об этом сообщило государственное информационное агентство INA.
Огонь охватил здание ТЦ «Гипермаркет Молл» в городе Эль-Кут в провинции Васит на востоке страны.
Жертвами ЧП стали 63 человека. Среди погибших были дети. Еще 40 местных жителей пострадали.
После пожара губернатор провинции Васит Мухаммед Джамиль аль-Майхи объявил трехдневный траур.
На прошлой неделе из-за отравления метаном на севере Ирака погибли восемь человек. Они были военнослужащими Турции. Отравление произошло в пещере, ранее использовавшейся боевиками Рабочей партии Курдистана.
Жертвами пожара в ТЦ в Ираке стали более 60 человек
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