Жертвами пожара в ТЦ в Ираке стали более 60 человек

При пожаре в торговом центре в Ираке погибли 63 человека. Об этом сообщило государственное информационное агентство INA .

Огонь охватил здание ТЦ «Гипермаркет Молл» в городе Эль-Кут в провинции Васит на востоке страны.

Жертвами ЧП стали 63 человека. Среди погибших были дети. Еще 40 местных жителей пострадали.

После пожара губернатор провинции Васит Мухаммед Джамиль аль-Майхи объявил трехдневный траур.

На прошлой неделе из-за отравления метаном на севере Ирака погибли восемь человек. Они были военнослужащими Турции. Отравление произошло в пещере, ранее использовавшейся боевиками Рабочей партии Курдистана.