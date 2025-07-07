От отравления метаном на севере Ирака погибли 8 военных

Число турецких военнослужащих, погибших из-за отравления метаном на севере Ирака, увеличилось до восьми. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Турции.

Военные отравились метаном в пещере, ранее использовавшейся боевиками Рабочей партии Курдистана. Всего пострадали 19 бойцов. Ведомство 6 июля сообщало о пяти погибших.

«Еще три военнослужащих погибли в результате отравления метаном в пещере, использовавшейся РПК, общее число погибших достигло восьми», — отметили в министерстве.

Ранее Рабочая партия Курдистана объявила о роспуске. Доктор политологии Университета Зальцбурга и эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов рассказал, что на решения организации сильно повлияла Турция. Власти республики эффективно боролись с партией, подчеркнул он.

Специалист добавил, что после госпереворота в Сирии курды лишились шансов на создание какой-то автономии и получение независимости.