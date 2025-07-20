Жертвами пожара на туристическом пароме в Индонезии стали три человека

Перевозивший 280 пассажиров туристический паром KM Barcelona 5 загорелся в водах в индонезийской провинции Северный Сулавеси. Пламя быстро распространилось по палубе, и люди бросились за борт. По последним данным, в огне погибли три человека. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» .

По данным местных властей, пожар на судне возник около 13:00 при подходе к порту столицы провинции — Мандао. Первую помощь пассажирам оказали местные рыбаки, а после на место прибыли спасатели.

«Три человека погибли, около 150 доставили на сушу объединенная спасательная команда и лодки местных рыбаков», — заявил начальник поисково-спасательного управления провинции Вери Ариянто.

Он добавил, что спасательная операция еще продолжается и на место прибыли два крупных спасательных катера и несколько надувных лодок.

Чиновник подчеркнул, что пламя на борту судна локализовала команда корабля, но сейчас на тушение перебросили профессиональных пожарных.

В начале июля прогулочный теплоход загорелся около Южного речного порта Москвы. По данным источника 360.ru, распространившееся на 20 квадратных метрах пламя быстро локализовали.