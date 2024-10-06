Жертвами ночного обстрела войсками Израиля сектора Газа стали 24 человека
Ночной удар Израиля по сектору Газа унес жизни 24 человек
Серия ударов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по центральной части сектора Газа в ночь на воскресенье, 6 октября, стала причиной гибели 24 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 93 человека. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства палестинского сектора сообщил телеканал Al Jazeera.
В кабмине Газы заявили, что под удары ЦАХАЛ попали мечеть Аль-Акса и школа Ибн Рушда в Дейр-эль-Балахе, где разместили беженцев из других районов сектора, которые охватил гуманитарный кризис из-за продолжающихся обстрелов.
Операция по извлечению тел погибших из-под завалов зданий продолжалась всю ночь. Этот удар последовал за атакой на 27 жилых домов и центров размещения беженцев по всему сектору Газа за последние 48 часов.
ЦАХАЛ подтвердил удары по школе и мечети в Дейр-эль-Балахе, но уточнил, что оба здания использовались движением ХАМАС в качестве командно-диспетчерских центров, где планировались нападения на Израиль.
Ранее Ближневосточное агентство всемирной организации для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило, что в ходе ударов ЦАХАЛ по трем школам в секторе Газа погибли не менее 20 человек.
В ведомстве добавили, что по последним данным около 86% всех учебных заведений в палестинском секторе разрушены или сильно повреждены после начала операции Израиля против ХАМАС.