Названо число погибших при ударах Израиля по сектору Газа в начале октября

БАПОР: жертвами ударов Израиля по школам Газы стали не менее 20 человек

Запущенные Армией обороны Израиля снаряды ударили по трем открытым в рамках гуманитарной миссии школам в секторе Газа. В результате разрушения зданий погибли не менее 20 человек. Такие данные на период с 1 по 2 октября привело Ближневосточное агентство всемирной организации для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Там уточнили, что по состоянию на воскресенье, 6 октября, около 86% всех учебных учреждений палестинского сектора или разрушены до оснований или получили частичные повреждения.

По итогам сентября без продовольствия остались 1,4 миллиона жителей Газы. Кроме того обстрелы уничтожили на 70% посевных площадей на территории сектора.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее призвал остановить поставки вооружения в Израиль, чтобы заставить власти страны пойти на дипломатическое урегулирование конфликтов с палестинским движением ХАМАС и ливанской «Хезболлой». Он подчеркнул, что Франция никогда не передавала Израилю оружие и призвал другие государства последовать этому примеру.