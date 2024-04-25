ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ливане | 360°

Мир 25 апреля 2024, 07:55 ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ливане ЦАХАЛ: нанесены удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

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Самолеты ВВС Израиля 24 апреля нанесли удары по нескольким объектам вооруженного формирования «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным военного ведомства, истребители нанесли удары по инфраструктуре в районе Марун-эль-Раса, а также по наблюдательному пункту в районе Маркабы. В среду также израильская авиация ударила по военному сооружению «Хезболлы» возле населенного пункта Альма-эш-Шааб.

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Объекты вооруженного формирования поражались артиллерией на юге Ливана. В ЦАХАЛ пояснили, что это было актом устранения «непосредственной угрозы». Информации о потерях со стороны «Хезболлы» нет.

В середине апреля израильские военные атаковали производственный объект «Хезболлы» в Ливане. Тель-Авив обвиняет группировку в обстрелах израильской территории.