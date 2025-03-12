Востоковед Балмасов: атаки хуситов на суда связаны с давлением США на Иран

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в разговоре с «Известиями» рассказал, что йеменские хуситы возобновили атаки в Красном и Аравийском морях на суда, связанные с Израилем. Таким образом они «отвечают» на меры США по давлению на Иран.

Востоковед назвал действия хуситов сигналом со стороны Ирана для Дональда Трампа.

«Это сигнал со стороны Ирана, что если его интересы в вопросе ядерной программы не будут учитываться, то у Тегерана тоже есть рычаги давления, воздействия на ближайшего союзника, то есть на Израиль», — сказал он.

Балмасов добавил, что Соединенные Штаты могут демонстративно наносить удары по хуситам, чтобы продемонстрировать, что Израиль не останется без защиты.