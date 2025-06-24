«Жертва изнасилования». Трампа унизили из-за планов по Ирану

Британский дипломат раскритиковал подход Трампа к переговорам с Ираном

Попытки Дональда Трампа урегулировать конфликт с Ираном дипломатическими методами нелепы. Такое мнение высказал бывший британский дипломат Иан Прауд в соцсети X .

По словам Прауда, просить Иран сесть за стол переговоров — это все равно что обращаться к жертве преступления с требованием извиниться, чтобы избежать повторного насилия.

«Просить Иран вести переговоры — это все равно, что просить жертву изнасилования извиниться, иначе ее снова изнасилуют», — добавил экс-дипломат.

США в ночь на 22 июня 2025 года нанесли удары по ядерным объектам в Иране. Позднее американский лидер допустил, что в исламской республике после атак может произойти смена правящей власти.

Иран отреагировал на удары США вечером 23 июня. Несколько ракет могли поразить американскую базу в Бахрейне. Трамп назвал ответ «слабым».