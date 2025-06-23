Трамп назвал «слабым» ответ Ирана на бомбежку ядерных объектов

Иран заранее сообщил США о готовящейся атаке по военной базе в Катаре. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп в Truth Social .

По словам Трампа, Иран уже официально ответил на уничтожение своих ядерных объектов, притом «очень слабо». США, уверил президент, именно такого и ожидали.

Иранские войска выпустили 14 ракет. ПВО США сбили все, кроме одной — она летела мимо базы и не представляла опасности.