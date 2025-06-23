Трамп назвал «слабым» ответ Ирана на бомбежку ядерных объектов

Иран заранее сообщил США о готовящейся атаке по военной базе в Катаре. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп в Truth Social.
По словам Трампа, Иран уже официально ответил на уничтожение своих ядерных объектов, притом «очень слабо». США, уверил президент, именно такого и ожидали.
Иранские войска выпустили 14 ракет. ПВО США сбили все, кроме одной — она летела мимо базы и не представляла опасности.
Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заранее уведомил об атаке, что позволило не потерять ни одной жизни и никто не пострадал. Возможно, Иран теперь сможет продолжить путь к миру и гармонии в регионе.
Дональд Трамп
Президент США также призвал Израиль пойти по пути деэскалации конфликта. Трамп выразил надежду, что «больше ненависти» не будет.
Иран 23 июня атаковал военную базу США в Катаре. Несколько стран региона закрывали свое воздушное пространство.
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