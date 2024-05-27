«Они уничтожают». Захарова ответила на слова Макрона о войне против России

Захарова: Макрон не упомянул уничтожение Евросоюзом украинцев в словах о России

Европейские страны стали уничтожать Украину и украинцев. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале .

Она прокомментировала заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что западные государства «не ведут войну против России и ее народа».

«Сейчас они уничтожают Украину и украинцев — забыл добавить Эммануэль», — написала дипломат.

Ранее Захарова с иронией отреагировала на слова эстонского лидера Алара Кариса о необходимости «поставить Россию на колени». Она предложила политику продемонстрировать, как именно это надо сделать.

Комментаторы тоже посмеялись вместе с Захаровой. Они посчитали Кариса «клоуном», у которого началось «обострение». Один из подписчиков заявил, что «если Россия даже чихнет, от Эстонии ничего не останется».