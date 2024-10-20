Жену убитого главы ХАМАС уличили в покупке сумки от Hermes за 32 тысячи долларов

Кабмин Израиля: у супруги главы ХАМАС Синвара нашли сумку Birkin за $32 тысячи

Супруга ликвидированного главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара вела роскошную жизнь, несмотря на тяжелое положение палестинцев. Об этом сообщила пресс-служба правительства Израиля.

Власти опубликовали фотографию, на которой жена Синвара пробирается по туннелю 7 октября 2023 года, сжимая в руках сумку Birkin французского бренда Hermes. Стоимость этого аксессуара составляет примерно 32 тысячи долларов, подчеркнули в пресс-службе.

Израильское руководство обвинило убитого главу ХАМАС в том, что его семья жила в роскоши, «посылая других на смерть».

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об усилении решимости палестинской молодежи после гибели Синвара. ХАМАС продолжит противостоять ЦАХАЛ, несмотря на смерть еще одного лидера, заявил дипломат.