Смерть главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара не станет поводом для прекращения активности движения. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Аббас Аракчи в беседе с турецким телеканалом NTV .

«Гибель Синвара не остановит деятельность ХАМАС, а лишь усилит решимость движения и мотивацию палестинской молодежи», — заявил министр.

Политик заявил, что все оружие, которое использует Израиль в Газе и Ливане, американского производства. Если в регионе разразится война, то США окажутся втянутыми в нее. Конфликт может перекинуться на страны Персидского залива.

Израиль может использовать тело убитого Синвара в качестве «разменной монеты» для обмена на заложников. СМИ сообщили, что тело лидера ХАМАС хранится в секретном месте.