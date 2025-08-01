Жену Макрона обвинили в предвзятости к трансгендерам

Супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, решившую преследовать журналистов в суде, уличили в дискриминации трансгендеров*. Об этом сообщило издание Libération.

Автор статьи напомнил, что первая леди намерена добиться, чтобы двум французским журналисткам отменили оправдательный приговор. Поводом стали утверждения, что Брижит якобы родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.

В публикации выбранную женой Макрона юридическую стратегию назвали контрпродуктивной.

«Пытаясь обелить свое имя, она способствует укреплению представления о том, что этот слух изначально оскорбителен, и тем самым увековечивает стигматизацию трансгендерных* людей», — говорится в материале.

Брижит не нужно было подавать иск в суд против американской журналистки Кэндис Оуэнс. Авторы статьи сошлись во мнении, что ни один судебный процесс не развеет слухи о жене Макрона. Продолжающиеся разбирательства на этот счет, наоборот, имеют обратный эффект, отметили в статье.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга подали в суд на блогера Кэндис Оуэнс. Иск о клевете состоит из 218 страниц.

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