Жену и дочь итальянского политика убили во время семейного ужина

В Италии отравили семью бывшего мэра коммуны Пьетракателла Джанни Ди Виты, жена и 15-летняя дочь политика погибли. Об этом сообщило издание Need To Know .

Ди Вита вместе с женой и дочерью 23 декабря 2025 года ужинал дома. На следующий день семья принимала гостей в честь Рождества, после чего всем троим стало плохо. Жена и дочь скончались спустя несколько дней, сам политик выжил, но попал в больницу. Никто из гостей не пострадал.

Полиция отправила все продукты из дома на анализ. Экспертиза показала наличие в еде рицина — смертельно опасного яда. Правоохранители считают, что кто-то намеренно пытался отравить семью Ди Виты.

Установить подозреваемых пока не удалось, расследование продолжается. Мотивы преступника остаются неизвестными.

