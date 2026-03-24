Откопавший в саду флакон с ядом лабрадор раскрыл преступление 1865 года

В Великобритании домашний питомец во время прогулки в саду откопал флакон с ядом викторианской эпохи. Пузырек может быть связан с известным преступлением160-летней давности, сообщило издание Daily Mail .

Лабрадор по кличке Стэнли откопал под газоном в Клист-Хонитоне в графстве Девон синий флакон викторианской эпохи. По словам хозяина пса Пола Филлипса, он сначала решил, что пес откопал кусок трубы, но после его очистки увидел на стекле надпись «Не употреблять». Он отметил, что пес рыл землю в одном и том же месте уже около года, поэтому там даже решили положить тротуарную плитку.

Найденная псом ярко-синяя бутылочка оказалась в идеальном состоянии. Такие флаконы использовались в середине XIX века. Как выяснил Филлипс, в таких сосудах хранились опасные вещества, включая мышьяк и стрихнин.

«Тот факт, что пузырек был закопан, а не выброшен, говорит о том, что кто-то пытался его спрятать», — отметил он.

Он также узнал, что в 1865 году в соседнем доме жила Мэри Энн Эшворд, вошедшая в историю как отравительница. Женщина подмешала мужу в чай мышьяк, чтобы завладеть его сбережениями и начать новую жизнь с любовником. Ее казнили в марте 1866 года в Эксетере, приговорив к виселице. Она мучилась несколько минут, что вызвало общественный резонанс и привело к пересмотру правил публичных казней в стране.

