Женские салоны красоты массово закрылись в Кабуле

В Кабуле талибы начали массово закрывать женские салоны красоты. Об этом сообщил новостной портал Tolo news .

По информации источника, в афганской столице уже заблокировали деятельность сотен салонов красоты в продолжение ограничений против прав женщин.

Очевидцы рассказали, что если во время проверок зданий талибы находили салоны красоты, то оборудование либо конфисковывали, либо уничтожали на месте.

«Эти действия нанесли серьезный удар по экономической жизни женщин, работающих в этой», — подчеркнули журналисты.

Всего в Кабуле в салонах красоты работали около 60 тысяч женщин, многие из которых — единственные кормильцы в семье. Аналитики сочли такой шаг талибов продолжением исключения женщин из экономической и общественной жизни в столице.

В первых числах июля правительство России официально признало Исламский Эмират Афганистан.