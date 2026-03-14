Женщина-ветеринар в Индии 15 часов просидела на дереве, чтобы обезвредить тигра

В индийском штате Махараштра 27-летняя женщина-ветеринар помогла поймать тигра-людоеда, который несколько месяцев держал в страхе местных жителей. Издание The Times of India сообщило, что Приял Чурагаде провела в засаде на дереве 15 часов.

Хищник вышел к приманке 7 марта. Ветеринар выстрелила в него дротиком со снотворным и попала. Через 10 минут трехлетний самец уснул.

Чурагаде объявили героиней, но она скромно заметила, что успех — результат работы еще трех биологов, которые подобрали приманку и отрезали тигру пути к отступлению.

«Мы знали, что он придет, чтобы съесть тушу, а все пути к отступлению были отрезаны», — сказала она.

Ранее в Приморском крае спустя месяц поисков поймали тигра, растерзавшего 23-летнего охотника, который вез корм на подкормочную площадку для копытных. Крупного хищника отправили в реабилитационный центр «Тигр».