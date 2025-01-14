Женщина съела плаценту после домашних родов

Жительница Флориды съела собственную плаценту. Об этом она рассказала в интервью Jam Press . По словам 34-летней Роуз, она решила попробовать этот орган, когда услышала о его пользе для здоровья.

«Я уже рожала дома с акушеркой, и моя команда предложила мне подготовить плаценту и поместить ее в капсулу, либо я могла оставить ее себе и подготовить самостоятельно», — заявила американка.

Женщина отметила, что никогда не была брезгливой, поэтому решила оставить орган. Роуз надеется, что употребление плаценты поможет ей восполнить запасы питательных веществ, в частности, селена, железа и белка.

По ее словам, сначала она очистила плаценту, тщательно промыв ее под холодной проточной водой, чтобы удалить оболочки и кровяные сгустки. Затем обрезала пуповину и промокнула ее бумажными полотенцами. После этого уже разделила на порции, нарезав плаценту маленькими кубиками по 2,5 сантиметра, и заморозила.

Молодая мать призналась, что добавляет плаценту в смузи, сочетая ее с фруктами и шоколадом, но лучше всего с миндальным маслом.

Ранее акушер-гинеколог Мария Милютина предупредила о смертельной опасности так называемых лотосовых родов, когда ребенку не обрезают пуповину, а оставляют ее отсыхать самостоятельно.