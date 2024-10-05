Женщина с дробовиком взяла в заложники несколько человек в турецким роддоме

IHA: взявшую в заложники людей в турецком роддоме женщину задержали

Фото: РИА «Новости»

Вооруженная женщина ворвалась в отделение неотложной помощи роддома и детской больницы в Кахраманмараше, сообщило турецкое издание IHA. Она взяла несколько человек в заложники и начала угрожать дробовиком пациентам.

На место происшествия прибыли полицейские. Они попытались установить контакт с женщиной, однако она не смогла объяснить, что именно ей нужно. Спустя какое-то время правоохранителям удалось обезоружить ее. Силовики устанавливают мотивы задержанной. По предварительным данным, никто не пострадал.

В конце января двое ворвались в турецкий католический храм и открыли стрельбу, погиб один человек. В сентябре полиция задержала организатора нападения.

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