Женщина с дробовиком взяла в заложники несколько человек в турецким роддоме

Вооруженная женщина ворвалась в отделение неотложной помощи роддома и детской больницы в Кахраманмараше, сообщило турецкое издание IHA. Она взяла несколько человек в заложники и начала угрожать дробовиком пациентам.
На место происшествия прибыли полицейские. Они попытались установить контакт с женщиной, однако она не смогла объяснить, что именно ей нужно. Спустя какое-то время правоохранителям удалось обезоружить ее. Силовики устанавливают мотивы задержанной. По предварительным данным, никто не пострадал.