Организатора январского нападения на церковь в Стамбуле задержали
Полиция Стамбула задержала организатора вооруженной атаки на католический храм
Разработавшего план вооруженного нападения на католический храм Святой Марии в Стамбуле в январе этого года задержала полиция Турции. По данным газеты Yeni Safak, руководителя террористов зовут Висхан Солтаматьев. Он же обеспечил боевиков необходимым оружием.
Журналисты уточнили, что в ходе допроса организатор заявил, что организовал теракт за счет финансирования группировки «Вилаят Хорасан»* — подразделения «Исламского государства»** в Афганистане.
Солтаматьев добавил, что завербовался в террористическую группу несколько лет назад и предоставил информацию о вербовке, движении денег и выстроенной логистике группировки на территории Турции.
Нападение на католический храм в стамбульском районе Сарыер произошло 28 января. Двое вооруженных мужчин ворвались в помещение и открыли огонь по прихожанам. От полученных ранений на месте погиб один человек.
В рамках расследования следователи задержали более 40 человек. Главными подозреваемыми в нападении стали уроженцы Таджикистана, один из которых получил гражданство России.
Министр внутренних дел Турции Али Еликая заявил, что террористы связаны с «Исламским государством»**. Из общего числа задержанных не менее трети депортировали из Турции, остальных арестовали.
*«Вилаят Хорасан» — запрещена в России.
*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.