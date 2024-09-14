Организатора январского нападения на церковь в Стамбуле задержали

Разработавшего план вооруженного нападения на католический храм Святой Марии в Стамбуле в январе этого года задержала полиция Турции. По данным газеты Yeni Safak , руководителя террористов зовут Висхан Солтаматьев. Он же обеспечил боевиков необходимым оружием.

Журналисты уточнили, что в ходе допроса организатор заявил, что организовал теракт за счет финансирования группировки «Вилаят Хорасан»* — подразделения «Исламского государства»** в Афганистане.

Солтаматьев добавил, что завербовался в террористическую группу несколько лет назад и предоставил информацию о вербовке, движении денег и выстроенной логистике группировки на территории Турции.

Нападение на католический храм в стамбульском районе Сарыер произошло 28 января. Двое вооруженных мужчин ворвались в помещение и открыли огонь по прихожанам. От полученных ранений на месте погиб один человек.

В рамках расследования следователи задержали более 40 человек. Главными подозреваемыми в нападении стали уроженцы Таджикистана, один из которых получил гражданство России.

Министр внутренних дел Турции Али Еликая заявил, что террористы связаны с «Исламским государством»**. Из общего числа задержанных не менее трети депортировали из Турции, остальных арестовали.

*«Вилаят Хорасан» — запрещена в России.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.