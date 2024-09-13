Женщина родила своего сына дважды из-за патологии

Жительница Великобритании Лиза Коффи родила своего сына дважды. Причиной стала патология у ребенка. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Женщина рассказала удивительную историю его рождения, отметив, что он «родился дважды» — на 27-й и 38-й неделе беременности. Всему виной стало развитие у ее ребенка патологии.

Еще на раннем сроки беременности врачи сообщили 23-летней матери, что у мальчика развился врожденный дефект расщелины позвоночника. При нем позвоночник и спинной мозг формируются неправильно, что может привести к разным осложнениям, в частности, к проблемам с подвижностью.

Медики решили извлечь плод из матки на 27-й неделе беременности, чтобы частично устранить имеющиеся дефекты. Затем они поместили ребенка обратно и беременность продолжилась. Мальчик родился на 38-й неделе. Издание отметило, что это была практически доношенная беременность.

После рождения ребенка поместили в отделение интенсивной терапии на восемь дней, а потом выписали домой. При этом врачи предупредили женщину, что ее сын вряд ли сможет ходить, но она все же надеется на лучшее.

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