Женщина родила ребенка в переполненной надувной лодке посреди Атлантики

Telegraph: женщина родила ребенка в лодке с мигрантами по пути на Канары

Женщина родила ребенка на борту резиновой лодки с мигрантами из Африки. Об этом сообщила The Telegraph .

Люди плыли на Канарские острова, когда у одной из пассажирок начались схватки. Женщине предоставили место, чтобы она могла лечь. Попутчики сообщили береговой охране о родах на борту лодки.

Спасательная команда прибыла через десять минут после появления на свет девочки. Мать и младенца доставили на испанский остров Лансароте вертолетом.

Капитан судна Доминго Трухильо признался, что был шокирован, увидев на руках одного из африканцев новорожденного ребенка.

В сентябре при крушении маломерного корабля в проливе Ла-Манш погибли по меньшей мере 12 мигрантов, среди которых были шестеро детей и беременная женщина. Люди, большинство из которых были выходцами из Эритреи, хотели добраться до Великобритании.