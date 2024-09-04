Беременная женщина и шестеро детей погибли в проливе Ла-Манш

The Guardian: среди погибших на затонувшем в Ла-Манше судне были 6 детей

Фото: Unsplash

Как минимум 12 человек погибли при кораблекрушении маломерного судна в проливе Ла-Манш. На переполненной лодке находились мигранты, которые хотели добраться до Великобритании, сообщила газета The Guardian.

Среди погибших оказались беременная женщина и шестеро детей. Большинство пассажиров судна являлись выходцами из Эритреи.

Глава французского МВД Жеральд Дарманен отметил, что спасатели вытащили из воды более 50 человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Он призвал Великобританию и ЕС заключить новое миграционное соглашение, чтобы предотвратить подобные случаи.

По информации газеты, мигранты решаются на рискованное путешествие, потому что у них нет возможности добраться до британской территории, чтобы попросить убежище.

Ранее Евросоюз принял новый пакет законов о предоставлении убежища для выходцев из стран Африки и Ближнего Востока. Власти Польши сообщили, что не могут принять еще больше мигрантов.

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