Женщина попыталась сжечь свою мать на гриле после махинации с пенсией

Полиция арестовала американку за убийство матери и попытку сжечь тело на гриле

Жительница штата Мэриленд на востоке США обокрала, убила и расчленила собственную мать, а потом попыталась сжечь ее останки на гриле. Суд округа Принс-Джордж признал женщину виновной, сообщил ABC7 News .

Убийство произошло 23 мая 2023 года. Кэндис Крейг украла пенсию и социальное пособие с банковской карты своей матери, Маргарет Крейг. Пожилая женщина узнала об этом и устроила скандал. В пылу ярости дочь убила ее.

Крейг-младшая не стала звонить в полицию. Вместо этого она расчленила тело матери бензопилой и попыталась сжечь на гриле во дворе своего дома. Впоследствии полицейские изъяли девять сумок с останками.

Кроме дочери покойной правоохранители арестовали ее внучку, Салию Харди. По версии следствия, она помогла матери совершить убийство. На допросе девушка рассказала, что слышала крики бабушки. На следующий день она обнаружила ее тело в мусорном баке с мешком на голове.

Несмотря на усилия адвокатов, Крейг-младшая отправится в тюрьму. Присяжные признали ее виновной в убийстве первой и второй степени.

В Москве произошла обратная ситуация. Пожилая женщина заказала убийство своего сына.