Женщина переехала на машине обокравшего ее мигранта

Итальянка выследила укравшего у нее сумку мигранта и насмерть переехала его

Полиция арестовала жительницу Тосканы по обвинению в убийстве после того, как она жестоко отомстила вору, ограбившему ее. Женщина переехала его на внедорожнике, сообщила местная газета Nazione .

«Женщина была арестована судебной полицией по обвинению в умышленном убийстве», — написали в публикации.

В городе Виареджо в Тоскане 65-летняя женщина стала жертвой ограбления. Бездомный мигрант из Алжира, вооруженный ножом, украл у нее сумку. Итальянка решила отомстить обидчику и после преступления выследила его, затем сбила и несколько раз переехала тело. После этого вышла из машины, забрала свою сумку и уехала.

Пострадавшего нашли и доставили в больницу, где он умер от полученных травм. Полиция нашла водителя внедорожника, просмотрев камеры видеонаблюдения.

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