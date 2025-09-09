Мужчина внезапно ожил на собственных похоронах в Индии

В Индии 19-летний мужчина очнулся в гробу перед собственными похоронами

В Индии во время подготовки к похоронам мужчина подал признаки жизни, его экстренно доставили в больницу. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Несколько дней назад 19-летний молодой человек получил серьезную черепно-мозговую травму. Врачи частной клиники сообщили родственникам о невозможности его спасения. Тогда семья начала готовиться к похоронам.

Однако во время траурной процессии мужчина начал двигаться и закашлял. В больнице его сразу подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас состояние пациента врачи оценивают как серьезное, но стабильное.

Руководство больницы стало опровергать слова семьи, утверждая, что они неправильно поняли объяснения медиков относительно состояния родственника.

Похожий случай произошел в чешском городе Пльзень. Пожилая женщина открыла глаза в гробу. До этого медработник констатировал ее смерть.