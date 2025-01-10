Женщина напала на студентов университета в Японии с молотком. Пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в кампусе университета в пригороде Токио из-за женщины, схватившей молоток и начавшей им размахивать. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Нападавшую задержали на месте. Ею оказалась 22-летняя студентка того же университета, приехавшая учиться из Южной Кореи. Свой поступок она объяснила тем, что на нее никто не обращал внимания. Из-за этого она пришла в ярость, схватила первое, что попалось ей под руку, и набросилась на однокашников.

В декабре 15-летняя девушка пришла с оружием в христианскую школу в штате Висконсин, в которой училась, убила учителя и одного из учеников и ранила еще шестерых человек, а после этого покончила с собой. Мотивы преступления пока неизвестны.