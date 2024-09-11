Женщина набросилась с кулаками на агрессивного медведя

CBC News: женщина набросилась на медведя с кулаками в Вашингтоне

Пожилая женщина наткнулась на черного медведя во время прогулки с собаками в штате Вашингтон. Она сразу еже набросилась на хищника с кулаками, сообщил телеканал CBC News.

По данным телеканала, 63-летняя Линн О’Коннор отправилась выгулять своих собак в районе водопада Кеттл-Фоллс. Неожиданно псы бросились бежать, а из леса выскочил медведь.

По словам О’Коннор, он «пыхтел и размахивал лапами». Она сразу же вспомнила новость про человека, который начал бить медведя и выжил. Женщина последовала его совету.

Однако зверь не собирался отступать, тогда американка легла на землю и свернулась калачиком. В этот момент подбежали собаки и прогнали зверя. Но медведь уже успел нанести О’Коннор несколько травм. В госпитале ей наложили 18 швов.

Сотрудники Департамента дикой природы штата Вашингтон не смогли найти напавшего на американку медведя.

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