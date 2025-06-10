Жениха убили родственники невесты на свадьбе в Индии

News9Live: конфликт из-за музыки на свадьбе в Индии окончился гибелью жениха

Родственники невесты убили жениха на свадьбе в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщило издание News9Live .

Сначала между родственниками жениха и невесты начались разногласия из-за музыки, которую поставил диджей. Предположительно, гости к тому моменту были уже пьяны. Отец жениха попытался всех успокоить, но его начали избивать.

На выручку мужчине бросился его сын, однако молодого человека ударили по голове, вероятно, пистолетом. Жениха доставили в больницу, но спасти не смогли.

Человека, нанесшего смертельный удар, задержали — им оказался 19-летний родственник невесты. Его отправили за решетку.

Прошлой осенью житель Татарстана убил жену через два дня после свадьбы, а вскоре его самого нашли мертвым.