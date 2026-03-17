Жениха и невесту задержали за уединение до свадьбы
NST: в Джохор-Бару молодую пару задержали за уединение без официального брака
В малайзийском городе Джохор-Бару пару задержали за то, что они уединились до официального брака, что противоречит нормам шариата. Об этом сообщило издание New Straits Times.
Ночью Департамент по делам ислама провел рейд. Сотрудники долго стучали в дверь квартиры, которую снимал мужчина. Он открыл ее только через 10 минут. Внутри полицейские нашли женщину. Документов о браке у пары не оказалось.
Оказалось, что это жених и невеста, которые собирались пожениться сразу после Ураза-байрама. До свадьбы оставалось всего несколько дней, но, несмотря на это, пара нарушила местные религиозные нормы, и теперь им грозит наказание по законам шариата.
Ранее в Малайзии полиция задержала женщину и двух мужчин за сон вместе. Их заподозрили в совершении халвата — запрещенного шариатом уединения людей, не связанных родственными узами. Молодых людей арестовали.