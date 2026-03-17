Жениха и невесту задержали за уединение до свадьбы

В малайзийском городе Джохор-Бару пару задержали за то, что они уединились до официального брака, что противоречит нормам шариата. Об этом сообщило издание New Straits Times .

Ночью Департамент по делам ислама провел рейд. Сотрудники долго стучали в дверь квартиры, которую снимал мужчина. Он открыл ее только через 10 минут. Внутри полицейские нашли женщину. Документов о браке у пары не оказалось.

Оказалось, что это жених и невеста, которые собирались пожениться сразу после Ураза-байрама. До свадьбы оставалось всего несколько дней, но, несмотря на это, пара нарушила местные религиозные нормы, и теперь им грозит наказание по законам шариата.

Ранее в Малайзии полиция задержала женщину и двух мужчин за сон вместе. Их заподозрили в совершении халвата — запрещенного шариатом уединения людей, не связанных родственными узами. Молодых людей арестовали.