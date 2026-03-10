В Малайзии полиция задержала женщину и двух мужчин за запретный сон вместе

В малайзийском штате Джохор полиция задержала трех человек — женщину и двух мужчин. Их подозревают в совершении халвата — запрещенного шариатом уединения мужчин и женщин, не связанных родственными узами. Об этом сообщило издание Mothership .

Сотрудники Департамента по делам ислама нагрянули с проверкой в двухэтажный частный дом в районе Джохор-Бару. Во время осмотра двух спален в одной из них обнаружили спящими двух мужчин и женщину.

Выяснилось, что между ними нет ни брачных уз, ни родства. На допросе женщина рассказала о плохом самочувствии, из-за которого ей пришлось войти в дом и отдохнуть. Однако во время разбирательства узнали, что лежавший рядом мужчина состоит в отношениях с ней и постоянно бывает в этом доме. Пару арестовали.

