Женатые пары назвали самые странные способы сохранить долгие отношения

Женатые пары раскрыли самые необычные способы поддерживать искру в долгом браке. Советами поделились пользователи Reddit в разделе с вопросами.

Некоторые предложили завести друзей с сомнительной репутацией или общих врагов, чтобы всегда было кого обсудить со второй половинкой.

«Если ваш брак в упадке, поссорьтесь с другой парой. Ничто так не укрепляет супружескую солидарность, как наличие общих врагов», — заявил один из комментаторов.

Одна женщина раскрыла свой способ справляться со скучными историями мужа. Когда он начинает рассказывать нудную историю, то супруга притворяется мертвой.

Другая пользовательница призналась, что они с мужем придумали домашнего призрака, на которого можно списывать мелкие обиды во время конфликтов.

Ранее психолог Марианна Абравитова заявила, что некоторые мужчины не спешат с предложением руки и сердца, потому что хотят сохранить больше свободы.