Женатые пары назвали самые странные способы сохранить долгие отношения
Женатые пары на Reddit предложили завести врагов для укрепления семейных уз
Женатые пары раскрыли самые необычные способы поддерживать искру в долгом браке. Советами поделились пользователи Reddit в разделе с вопросами.
Некоторые предложили завести друзей с сомнительной репутацией или общих врагов, чтобы всегда было кого обсудить со второй половинкой.
«Если ваш брак в упадке, поссорьтесь с другой парой. Ничто так не укрепляет супружескую солидарность, как наличие общих врагов», — заявил один из комментаторов.
Одна женщина раскрыла свой способ справляться со скучными историями мужа. Когда он начинает рассказывать нудную историю, то супруга притворяется мертвой.
Другая пользовательница призналась, что они с мужем придумали домашнего призрака, на которого можно списывать мелкие обиды во время конфликтов.
Ранее психолог Марианна Абравитова заявила, что некоторые мужчины не спешат с предложением руки и сердца, потому что хотят сохранить больше свободы.