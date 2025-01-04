Guardian: жена Байдена получила подарок на 14 тысяч долларов от посла Украины

Супруга президента США Джо Байдена Джилл получала дорогие подарки от украинских дипломатов. Об этом сообщило издание Guardian .

По информации источника, посол Украины Оксана Маркарова дарила жене американского президента ювелирное украшение — бриллиантовую брошь стоимостью 14 тысяч долларов.

Также Джилл Байден приняла бриллиант весом 7,5 карата стоимостью 20 тысяч долларов от премьер-министра Индии Нарендры Моди, фотоальбом стоимостью 4,5 тысячи долларов от первой леди Египта, памятный фотоальбом стоимостью 7,1 тысячи долларов от недавно отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Еля.

Кроме того, султан Брунея дарил жене Байдена статуэтку монгольских воинов стоимостью 3,5 тысячи долларов, а президент Израиля — поднос из стерлингового серебра стоимостью 3,1 тысячи долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что пытался подкупить премьер-министра Словакии Роберта Фицо.