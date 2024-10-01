«Железный купол» стал дырявым дуршлагом. Иран взломал хваленую систему ПВО Израиля

Хваленый «Железный купол» не помог Израилю во время ракетных атак Ирана, заявил 360.ru военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Он назвал тактическую системы ПРО «дырявым дуршлагом» и отметил, что на самом деле она пропускает большую часть выпущенных снарядов.

Он напомнил, что США отказались от покупки этой системы ПРО. В свое время хуситы уже атаковали нефтепромыслы примерно в этом же районе, и делали это с помощью примитивных ракет. Даже в том случае «Железный купол» не помог, отметил собеседник 360.ru.

«Все разговоры израильтян, американцев о тактико-технических возможностях „Железного купола“ — это вранье, точка. Американцы в свое время „Железный купол“ купили и попробовали его испытать у себя в Америке — внимание. Так вот — получилось, что этот самый „Железный купол“ — они его назвали дырявым дуршлагом, потому что из 10 ракет он пропускал восемь, из 100 он пропускал 80», — рассказал Баранец.

«Это называется перегрузка. Локаторы, радары „Железного купола“ — они не переваривают такое количество ракет. Это прием популярный, и это одна из сложнейших проблем любой противовоздушной обороны — и российской, и еврейской, иранской, и американской, и французской. У всех эта одна проблема», — объяснил полковник в отставке.

По его словам, пока военные не придумали такое средство защиты, которое бы засекало абсолютно все выпущенные ракеты.

«У „Железного купола“ есть определенное количество противоракет. Представьте себе, летит 400, а Израиль может отстрелять только 20. Все, все остальное это пролетает, это бьет», — рассказал Виктор Баранец.

Какие потери понесет Израиль

Военный обозреватель напомнил, что надо уточнять, по каким объектам наносил удары Иран.

«Одно дело стрельнуть, скажем, по отдельному дому многоквартирному, в котором проживают, скажем, 50 или 100 человек, а другое дело — накрыть район дислокации еврейской армии, где находятся две тысячи человек. Поражение будет разное. Это зависит, во-первых, и от качества цели. А вдруг часть бомб упадет в какое-нибудь укрепленное железобетонное укрытие? Это одна сторона вопроса, а другое — это когда у домов в Израиле очень слабые стены. Они чуть ли там не картонные стены делают. И я думаю, что это нападение принесет Израилю много лиха», — предположил Виктор Баранец.