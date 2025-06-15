«Железный купол» не спас? Ракеты Ирана прорвали оборону Тель-Авива и Хайфы

Новая серия ракетных ударов Ирана поразила объекты в израильских городах Тель-Авив и Хайфа. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на иранские СМИ.

Корпус стражей исламской революции ранее анонсировал атаки по израильской территории. По версии иранской прессы, ракета попала в оружейный завод компании Rafael.

Еще одна поразила аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Независимого подтверждения такой информации пока нет.

Израильские СМИ писали, что 15 июня легкие ранения после удара иранской ракеты получили четыре человека. Кроме того, баллистика упала в Хайфе — здесь о пострадавших не сообщали.

Армия обороны Израиля отчитывалась и о том, что поисково-спасательные силы Командования тыла направляются к нескольким предполагаемым местам падения снарядов.

В воскресенье, 15 июня, Израиль авиаударом убил главу разведывательной организации КСИР Мохаммад Каземи и его заместителя Хасан Мохагег. Reuters утверждал, что вето на ликвидацию Али Хаменеи наложил лично Трамп.