«Железный купол» Израиля не выдержит атаку Ирана

WSJ: израильский «Железный купол» не справится с мощью Ирана и «Хезболлы»

Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» может не справиться с иранскими беспилотниками и ракетами. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По информации издания, система ПРО эффективно ликвидирует ракеты малой дальности и защищает города от ударов ХАМАС, однако атаки со стороны Ирана и «Хезболлы» она может не выдержать.

Авторы материала напомнили, что иранская армия обладает БПЛА и баллистическими ракетами, а ливанское движение владеет арсеналом, насчитывающим десятки тысяч снарядов, в том числе высокоточных. Запуск такого числа ракет может перегрузить «Железный купол», поэтому США помогли Израилю усовершенствовать систему ПВО.

В ней задействовали американские ВВС, а также зарубежные радиолокационные средства. Работу координирует Центральное командование ВС США, поэтому Израиль получил возможность взаимодействовать с арабскими государствами, с которыми у него нет дипломатических отношений.

Ранее Израиль ликвидировал в Тегеране главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. Корпус стражей Исламской революции пообещал отомстить США и Израилю за его гибель.